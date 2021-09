Em 12 meses de comando do brigadeiro-general português Paulo Neves de Abreu, terminados este mês, a Missão de Treino da União Europeia na República Centro Africana (EUTM-RCA) formou mais de três militares para as Forças Armadas Centro Africanas (FACA). Metade de todos os seis mil formados desde o início do compromisso europeu, em 2016.