Erro de datas leva a adiamento da sentença do processo de Bárbara contra Carrilho

Apresentadora vai dar entrada com novo recurso, após o ex-marido ter sido interrogado com base em datas trocadas pelo MP.

16:30

A sentença do julgamento em que Bárbara Guimarães acusa o ex-marido, Manuel Maria Carrilho, de violência doméstica foi adiada, após se ter verificado um erro na apreciação da prova. A sentença, que deveria ser conhecida esta sexta-feira, ficou marcada para 15 de março.



Isto porque, durante o julgamento, o antigo ministro da Cultura foi interrogado sobre o episódio em que terá ameaçado Bárbara Guimarães de morte, referindo-se a data de 14 de setembro. Carrilho negou os factos, mas a denúncia de Bárbara referia-se ao dia 14 de outubro. O Ministério Público enganou-se nas datas quando interrogou Carrilho, o que enviesou irremediavelmente o depoimento.



O erro, admitido pelo procurador que tem o processo e pela juíza Joana Ferrer, levou a que os advogado da apresentadora dessem entrada com um novo recurso para a Relação.



A juíza entende que não tem poder legal para voltar a interrogar Carrilho sobre este episódio. Isto porque a Relação mandou repetir o excerto do julgamento que diz respeito a este episódio concreto, mas fê-lo referindo as datas erradas que foram indicadas pelo MP.



Joana Ferrer entende que terá de ser a Relação a reformular este pedido com as datas certas, para que Manuel Maria Carrilho possa voltar a ser confrontado com este episódio.



A magistrada marcou a data da leitura da sentença para dia 15 de março.