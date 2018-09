Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escala e arromba locais para roubar em toda a Lisboa

Homem lucrou valores que ascendem os 10 600 euros e causou danos patrimoniais superiores a 47 mil euros.

Por S.A.V. | 08:45

Um homem, de 31 anos, a ser investigado há seis meses, foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa por suspeita de uma vaga de furtos por escalamento no Seixal, Cascais, Oeiras e Lisboa. A própria polícia dá-lhe o nome de ‘homem-aranha’.



O assaltante escalava e arrombava os locais onde praticava os crimes. De acordo com a PSP, lucrou valores que ascendem os 10 600 euros e causou danos patrimoniais superiores a 47 mil euros. Foi apanhado em Alcântara, em Lisboa, fora de flagrante, pelos crimes de furto qualificado e burla informática.



Foi-lhe apreendido diverso material relacionado com os crimes.



Tem antecedentes criminais por crimes iguais. Presente a tribunal ficou em prisão preventiva.