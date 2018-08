Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso escapa da cadeia no final da pena

Detido em regime aberto está a ser procurado pelas autoridades.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um recluso foi dado como evadido depois de ter fugido da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola, ao final da tarde de terça-feira. Esta quarta-feira continuava a ser procurado pelas autoridades.



Segundo apurou o CM, trata-se de um homem que estava a pouco tempo de terminar o cumprimento da pena. Estava numa ala de segurança reduzida e até beneficiaria de saídas precárias. Mas ao final da tarde de terça-feira, quando os guardas procediam ao controlo dos reclusos, aperceberam-se de que um deles tinha escapado.



De acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o recluso estava em "regime aberto (com vigilância descontínua) e ausentou-se ilegitimamente do seu local de trabalho, estando a diligenciar-se no sentido da sua recaptura".



Não é considerado perigoso e até agora mantinha um bom comportamento, mas com esta atitude perderá todos os privilégios que tinha.



Recorde-se que no domingo dois reclusos tentaram fugir da prisão da Carregueira, em Belas, Sintra, mas sem sucesso. Um foi apanhado ainda antes de saltar o muro, o outros a cerca de 200 metros da cadeia.



Já ontem, mas na cadeia de Santa Cruz do Bispo, um inimputável, internado na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental da prisão feriu dois guardas quando estava a ser imobilizado para receber medicação. Ambos precisaram de receber tratamento hospitalar.



Segundo a DGRSP, a situação ocorreu "na sequência de um surto psicótico": "O detido resistiu à imobilização."