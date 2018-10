Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de São João da Madeira parcialmente afetada pelo mau tempo

Associação de pais pede que as obras sejam "de fundo" para que o problema fique definitivamente resolvido.

Alunos de uma escola EB1 de São João da Madeira ficaram esta segunda-feira sem aulas devido a estragos provocados pelo mau tempo na cobertura que estava a ser substituída pra remoção de amianto, revelou a respetiva associação de pais.



O estabelecimento afetado pela tempestade foi a EB1 e Jardim-de-infância de Fundo de Vila, onde a associação de pais diz ter identificado no domingo "falhas elétricas, um teto desabado, móveis bastante danificados, piso degradado e um copioso pingar de água pela maioria do espaço escolar".



As condições de segurança verificadas no local esta segunda-feira de manhã desagradaram a alguns encarregados de educação, pelo que, segundo revelou à Lusa a presidente da estrutura que os representa, Joana Dias, "algumas crianças foram para as aulas e outras não, como decidido pelos pais, porque isso foi deixado ao critério deles".



Contactada pela Lusa, fonte oficial da autarquia atribuiu os estragos aos efeitos do mau tempo registado durante o fim-de-semana, referindo que, embora a cobertura da escola estivesse a ser retirada para substituição dos seus componentes em amianto e isso implique sempre "alguma possibilidade de infiltração de água", foram os ventos fortes e a precipitação da madrugada de domingo que pioraram o cenário.



"Do número global de alunos, 75% tiveram aulas e 25% ficaram em casa", indicou a autarquia, referindo que, entretanto, procedeu a uma reorganização dos espaços escolares para que "terça-feira já todos possam ter aulas num registo normal", ocupando, por exemplo, a área da biblioteca.



Quanto às reparações que agora se revelam necessárias, a mesma fonte disse que "deverá ser precisa uma semana para as três salas afetadas voltarem a estar plenamente funcionais".



A associação de pais da escola de Fundo de Vila reclama, por sua vez, "obras de fundo e não apenas de cosmética para resolver temporariamente os danos causados".