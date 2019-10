A comunidade escolar da EB2,3 de Valença marcou para terça-feira, às 10h00, a realização de um cordão humano contra a agressão do pai de uma aluna a dois professores e dois auxiliares, na quinta-feira à tarde.



O Sindicato dos Professores do Norte considera "intolerável a violência de que os profissionais da educação são alvo no exercício da sua atividade e reafirma que urge tomar medidas que garantam a imprescindível segurança" nas escolas.

