Escola não chega para tantos polícias

O início do curso de 600 novos agentes da PSP na Escola Prática de Polícia (EPP), em Torres Novas, obrigou a transferir os 200 alunos do curso de chefes que ali se encontravam para um pavilhão sem água quente.A denúncia foi feita pelo Sindicato Independente de Agentes da Polícia (SIAP), que acrescenta que todos os formandos perderam o prato de opção ao almoço e jantar.Para o SIAP, este é um exemplo "de que a EPP não tem capacidade para cursos em simultâneo".contactou a PSP para um comentário, mas não recebeu resposta.Foi apurado, no entanto, que a direção da EPP alega não poder comportar os dois pratos às refeições e que promete para a próxima semana a reparação da caldeira que serve os 200 futuros chefes.