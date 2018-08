Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escuteira atropelada em Aveiro mantém-se internada

Menor caiu à ria e foi retirada pelo chefe do grupo de escuteiros que integrava.

09:04

Permanecia esta terça-feira internada na unidade de Cuidados Intensivos da Pediatria do hospital de Coimbra, a menina de 12 anos que foi atropelada por um carro e projetada para a ria, em S. Jacinto, Aveiro, na segunda-feira.



A vítima, Madalena Teixeira, residente na zona de Oeiras, seguia num grupo de escuteiros.



A menor foi retirada da água pelo chefe do grupo de escuteiros que integrava e estabilizada no local pelos Bombeiros Novos de Aveiro.



Foi posteriormente transportada à unidade hospitalar no helicóptero do INEM.



O acidente aconteceu por volta das 18h30 na EN327, paralela à ria de Aveiro.