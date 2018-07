Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueia homem até à morte em arribas de praia da Lourinhã

Agressor transportou a vítima até à urgência de Peniche e entregou-se na esquadra da PSP.

23:21

Um homem esfaqueou esta terça-feira até à morte outro nas arribas de uma praia da Lourinhã, transportou a vítima até à urgência de Peniche e entregou-se na esquadra da PSP daquela cidade, disseram à Lusa fontes policiais.



O crime ocorreu cerca das 19h00 nas arribas da praia de Paimogo, no distrito de Lisboa, disse a mesma fonte.



Depois de esfaquear o outro homem, residente no concelho da Lourinhã, por motivos que são ainda desconhecidos, o agressor colocou a vítima dentro da sua viatura e transportou-a até à urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste, onde chegou já cadáver.



Em Peniche, o homicida entregou-se na esquadra da PSP, onde foi detido.



Uma testemunha, que presenciou o homicídio, veio a fazer queixa na GNR da Lourinhã.



Os militares deslocaram-se ao local e vieram a apreender a arma branca, abandonada nas arribas.



A investigação do crime está entregue à Polícia Judiciária.