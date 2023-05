Esfaqueia três amigos após discussão junto a café em Vialonga

Um discussão por motivos fúteis esteve na origem do ataque à facada que feriu três homens – dois deles ficaram em estado grave – junto a um café em Vialonga ao final da tarde de terça-feira.Segundo oapurou, o grupo de quatro homens, todos portugueses entre os 30 e os 48 anos, estava no estabelecimento a conviver, mas uma troca de palavras levou o agressor a puxar de uma faca e, já no exterior do café, golpear os amigos.