"Estamos bem": militares do NRP Douro deixam mensagem no Instagram

Metade da tripulação do navio tinha testado positivo quando estava a apoiar a Proteção Civil da Madeira nas operações de busca e salvamento. Foram detetados 14 casos de covid-19 na tripulação. Segundo a Marinha Portuguesa já todos tinham sido vacinados.

Os militares com teste positivo tiveram de ser transferidos para uma unidade hoteleira do Funchal e os restantes ficaram a cumprir isolamento profilático a bordo do navio.