O Tribunal de Matosinhos começou esta quarta-feira a julgar um homem, de 50 anos, que em 2017 fingiu ser o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e familiar de António Costa. Tentou obter um emprego na Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, na Câmara de Matosinhos e nos Hospitais Senhor do Bonfim."Estava sem emprego e, desesperado, mandava currículos e nada. Estou muito arrependido", disse o arguido, que confessou tudo.