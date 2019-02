Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esteroides e telemóveis apreendidos na cadeia de Monsanto em Lisboa

Reclusos tinham ainda um frigorífico com comida que terá sido confecionada na cadeia, o que é ilegal.

Uma rusga da Guarda Prisional ao pavilhão do regime aberto da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, levou ontem à apreensão de sete telemóveis, comprimidos de esteroides anabolizantes e proteínas para culturismo.



Foi ainda encontrado um frigorífico com comida que terá sido confecionada na cadeia, o que é ilegal, ou trazida do exterior.



Seis dos 11 reclusos em regime aberto vão ser transferidos para o regime comum da prisão.