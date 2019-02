Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas caçam mais 29 telefones nas prisões

Fiscalizações depois da festa na prisão de Paços de Ferreira.

Por Miguel Curado | 01:30

Os guardas prisionais da cadeia de Sintra apreenderam nove telemóveis a reclusos na quarta-feira, à saída do refeitório depois de os presos tomarem o pequeno-almoço.



No mesmo dia, mas no Montijo, foram apanhados mais sete, arremessados para o interior do estabelecimento prisional. Por fim, esta quinta-feira, mas na prisão de Lisboa, os guardas apreenderam mais 13 telemóveis, o que perfaz um total de 29, apreendidos em pouco mais de 24 horas.



O CM sabe que desde os acontecimentos da prisão de Paços de Ferreira, no sábado, quando um grupo de reclusos usou telemóveis para filmar e transmitir no Facebook uma festa de aniversário, os Serviços Prisionais ordenaram a todos os diretores de prisões que reforcem a vigilância.



Assim, na quarta-feira de manhã, os guardas de serviço receberam ordens para fazer uma rusga à saída do refeitório, logo depois de os reclusos tomarem o pequeno-almoço. Foram apreendidos nove telemóveis. Foi aberto o normal inquérito, que poderá levar a medidas disciplinares para com os reclusos.



Na prisão do Montijo, os sete telemóveis apreendidos foram apanhados em dois momentos. Os três primeiros foram arremessados para o pátio da prisão, ainda na terça-feira, enquanto os outros quatro foram introduzidos da mesma forma.



Os guardas apreenderam ainda carregadores e 100 gramas de haxixe. Já na quinta-feira, mas na prisão de Lisboa, os guardas fizeram uma rusga no pavilhão dos reclusos que trabalham, apreendendo no local mais 13 telefones.