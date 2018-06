Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrada de Santarém fechada há quatro anos

Autarca acredita que ligação à ribeira de Santarém e à ponte D. Luís reabre ainda este ano.

Por Edgar Nascimento

Há quase quatro anos que o troço da Estrada Nacional (EN) 114 que liga a cidade de Santarém à ponte D. Luís está encerrado devido a um deslizamento de terras. A reabertura da principal ligação entre a cidade e a ribeira de Santarém e à ponte que liga a Almeirim já esteve anunciada para o final de 2017 e, depois, para o primeiro trimestre deste ano. Mas continua fechada e o presidente da autarquia de Santarém, Ricardo Gonçalves, acredita que a EN114 será reaberta ainda este ano.



"Tem sido afirmado na comunicação social que a estrada só abriria em 2020. Acho que, correndo como temos programado, não será em 2020, abrirá este ano com toda a certeza", afirmou à Lusa, explicando que o adiamento da reabertura se tem devido às correções que o projeto de empreitada sofreu devido a alterações nas condições do terreno.



Um dos problemas tem sido a sustentação das encostas de Santarém, a que se junta o facto de a intervenção incidir numa zona onde existe um troço da muralha da cidade e o que resta da Albergaria de S. Martinho.



As obras estão a decorrer na zona afetada pela derrocada do verão de 2014, estando a ser construído um muro no topo da encosta e outro sensivelmente a meio, com colocação de microestacas e injeção de betão no solo, aguardando o ‘grosso’ da empreitada pela autorização da Direção-Geral das Autarquias Locais para declaração de utilidade pública que permitirá a expropriação das habitações que têm de ser demolidas.



A intervenção nas barreiras de Santarém tem um custo global estimado de 13 milhões de euros.