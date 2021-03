A Ordem dos Advogados (OA) assegura desde esta segunda-feira apoio jurídico a estrangeiros impedidos de entrar no País. Das 8h00 às 17h00, o atendimento é presencial, no aeroporto de Lisboa, e foi criado um gabinete no Centro de Instalação Temporária do SEF.



"Infelizmente, durante 14 anos não foi possível celebrar este protocolo e ocorreram situações que todos lamentamos", afirmou o bastonário da OA, Menezes Leitão, referindo-se à morte de Ihor Homeniuk.

Ver comentários