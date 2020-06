Estrangula amigo e ata cadáver com fita adesiva

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um jovem, de 23 anos, foi detido pela PJ da Madeira, por suspeitas de ter assassinado um homem, de 61, na freguesia da Camacha. O homicida tinha uma relação de amizade com a vítima, que lhe abriu a porta de casa no dia do crime. Após uma discussão por motivos fúteis, o suspeito estrangulou o amigo, arrastando depois o cadáver para a casa de banho. Quando a vítima foi encontrada, tinha as mãos e a cabeça amarradas com fita adesiva....