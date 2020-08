Estrangula ‘ex’ e fura-lhe corpo 16 vezes com picador de gelo

José Santos, o principal suspeito do homicídio da ex-companheira Sónia Ribeiro em Vila Real de Santo António, em maio do ano passado, vai regressar ao banco dos réus no próximo dia 4 de setembro para responder pelo crime.



O julgamento já estava a decorrer no Tribunal de Faro mas só vai ser retomado agora devido à suspensão da atividade judicial devido à pandemia da Covid-19 e, recentemente, por terem começado as férias judiciais.

O suspeito de 45 anos está acusado pelo Ministério Público dos crimes não só de homicídio, mas também de furto: depois de ter sufocado a ex-companheira de 37 anos até à morte, levou-lhe o telemóvel, bem como outros objetos de valor após ter vasculhado o apartamento onde ela vivia, na rua de Montemor-o-Novo. Já com Sónia Ribeiro sem vida, José Santos usou um picador de gelo para perfurar-lhe o corpo 16 vezes em vários locais.

O crime aconteceu no dia 2 de maio de 2019. A relação entre os dois foi marcada pelo conflito e ele nunca aceitou a separação. Naquele dia, pelas 10h00, a vítima recebeu um telefonema do suspeito para se encontrarem.



Foi descoberta morta, pela filha de 16 anos que tinha de uma relação anterior, por volta das 11h30.