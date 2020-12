Uma estrutura de madeira cedeu esta quarta-feira à tarde, no centro comercial Oeiras Parque.O acidente aconteceu pelas 14h00.Segundo apurou ojunto de uma fonte do centro comercial, uma das peças da estrutura cedeu. As pessoas que se encontravam no local foram retiradas de imediato.A zona encontra-se interditada e a estrutura está já a ser verificada por arquitetos e engenheiros no local.De acordo com a mesma fonte, não houve necessidade de acionar quaisquer meios de socorro ou autoridades.