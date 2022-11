Acordou despida, na sua cama, com as roupas espalhadas e o quarto desarrumado. Estava desorientada, tinha dores nas costas e o pescoço com hematomas. Estava cansada e não se lembrava da noite anterior. Só no dia seguinte, segunda-feira, dia 24 de outubro, apresentou queixa na PSP de Lisboa por violação.









