Dois jovens universitários tinham saído da discoteca Via Rápida, no Porto, pelas 06h00 de 31 de março, quando foram atacados por dois homens, que os ameaçaram com uma pistola e uma faca. A dupla obrigou as vítimas a caminharem até ao Bairro de Ramalde e, aí, a entregarem os cartões de débito e crédito e a revelar os códigos.









