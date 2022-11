Um desempregado de 35 anos, ex-aluno da Casa Pia de Lisboa e referenciado no processo judicial como uma das dezenas de vítimas de abusos sexuais naquela instituição, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por abusar da própria filha. A menor, hoje com 14 anos, começou a ser atacada em 2019, com apenas 11.









