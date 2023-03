Armando Varela foi a vítima mortal num despiste da mota em que seguia na estrada nacional 370 que liga as localidades de Alcôrrego e Avis.O alerta foi dado as 11h57 e no local estiveram 12 operacionais apoiados por 6 viaturas dos bombeiros de Aviz, Siv de Ponte de Sor e GNR de Portalegre.