Ex-casal detido na Nazaré por suspeitas de violência doméstica

Há uma semana, o Comando Territorial de Leiria, por intermédio do Posto Territorial de Valado de Frades, deteve um ex-casal, ambos na casa dos 50 anos, no concelho da Nazaré, por suspeita de violência doméstica.Segundo o comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), aquando do serviço de patrulhamento preventivo, os militares da Guarda um ex-casal que, em plena via pública, proferia ameaças de morte mútuas, o que acabou por conduzir às respetivas detenções. Foi possível apurar que nos últimos seis meses, o homem controlou a ex-mulher, provocando medo na vítima, como forma de garantir que a mesma não denunciava os maus-tratos e ameaças das quais era sujeita.A mulher foi constituída arguida, tendo os factos sido posteriormente comunicados ao Tribunal de Justiça de Alcobaça. O detido, depois de ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, foi alvo de uma medida de coação que exigia o "afastamento e proibição de contato com a vítima por qualquer meio", segundo a informação que consta no comunicado.