Ex-chefe das Finanças recebe luvas para apagar dívidas fiscais de bilhetes

Luís Castanheiro começou esta segunda-feira a ser julgado por receber luvas para resolver dívidas fiscais, quando era chefe das Finanças de Vila Nova de Gaia. Num dos casos, a acusação refere que terá conseguido travar uma penhora em troca de bilhetes para o jogo entre o FC Porto e o Liverpool, a 14 de fevereiro de 2018.No Tribunal de S. João Novo, Porto, o arguido admitiu que recebeu os ingressos, mas antes da suspensão do processo - que disse ter sido feita de modo legal.O principal arguido do processo - que tem outros 15 - negou todas as acusações. Indicou que, nos longos anos de trabalho, conheceu muitas pessoas que ajudou, mas sempre dentro dos parâmetros legais."Não recebi dinheiro nenhum", garantiu. Disse que exerceu sempre as suas funções, "não prejudicando a Autoridade Tributária". "Era uma pessoa prestável por natureza", comentou a presidente do coletivo de juízes.Segundo a acusação, Luís Castanheiro usava o cargo para, através do sistema informático, apagar dívidas de empresas e particulares ou libertar contribuintes da apresentação de garantias, em troca de favores. O arguido está em preventiva.