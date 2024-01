Ex-funcionária do Gabinete Médico-Legal de Aveiro julgada por desviar 12 mil euros

Uma antiga funcionária do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) vai começar a ser julgada na próxima semana no Tribunal de Aveiro por alegadamente se ter apropriado de mais de 12 mil euros da instituição.

A mulher, de 55 anos, está acusada de um crime de peculato, outro de falsificação de documento e outro de branqueamento de capitais.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), consultada pela Lusa, os factos remontam ao período entre 2006 e 2012, quando a arguida trabalhava como assistente técnica no Gabinete Médico-Legal de Aveiro, tendo a seu cargo o recebimento do pagamento relativo a exames particulares ali realizados.

O MP sustenta que, durante este período, a arguida apoderou-se de dinheiro proveniente dos exames médico-legais realizados na Delegação Médico-Legal em pelo menos 29 situações.

De acordo com a investigação, a arguida "recebeu dos utentes o valor de tabela relativo aos exames realizados e, alegando que não tinha multibanco disponível, conseguiu que os utentes pagassem tais exames em dinheiro ou por cheque, valores que não deu entrada em caixa, entregando-lhes falsos comprovativos de pagamento que também forjou".

Ainda segundo os investigadores, a arguida terá usado contas bancárias suas e de familiares para fazer circular o dinheiro, apoderando-se dos valores que recebeu dos referidos utentes, no montante global de pelo menos 12.722,94 euros, valor que o MP requereu que seja declarado perdido a favor do Estado.

A trabalhadora foi expulsa do INML em março de 2014, na sequência de um processo disciplinar que lhe foi instaurado.