Ex-fuzileiro mata por se sentir gozado em café

Sentindo-se gozado por uma das pessoas que estavam num café de Fermentões, em Guimarães, José das Neves Ferreira, de 52 anos, pegou numa faca de cozinha e golpeou as primeiras pessoas que encontrou, no exterior do estabelecimento.Matou Maria José Dias, de 46, com vários golpes, e feriu com gravidade o filho desta, de 26. O ex-fuzileiro foi agora acusado pelo Ministério Público de dois crimes de homicídio, um deles tentado, e dois crimes de ofensas à integridade física qualificada.José das Neves Ferreira está em prisão preventiva desde a altura do crime, cometido às 22h00 do dia 20 de abril deste ano. Refere a acusação que além da mulher que morreu e do filho que ficou ferido, outras duas pessoas necessitaram de ser transportadas ao hospital por também terem sido atingidas à facada ao tentarem travar o homicida de continuar a golpear as vítimas.Maria José Dias ainda foi socorrida no local e morreu já na unidade hospitalar. Era mãe de cinco filhos, dois deles ainda menores. Após o crime, o homicida fugiu do local, mas acabou por se apresentar na PSP, pouco tempo depois. À Polícia entregou a faca que tinha usado para cometer o crime. José Ferreira aguarda o início do julgamento na cadeia de Braga.O filho da vítima ficou com um pulmão perfurado e esteve internado durante vários dias. O homicida era conhecido em Fermentões por ser muito conflituoso e por provocar desacatos com a vizinhança.