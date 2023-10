A imparcialidade de uma das juízas que está a julgar o alegado pacto corruptivo entre Ricardo Salgado e Manuel Pinho levantou dúvidas. O ex-marido da juíza Margarida Ramos Natário recebeu 1,2 milhões de euros do chamado ‘saco azul’ do Grupo Espírito Santo (GES). A magistrada, no entanto, considera que não há fundamento para sair do julgamento do caso EDP.









