Ex-secretário de Estado defende Sócrates no caso da Operação Marquês

O antigo secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos disse esta quinta-feira em tribunal que o Governo de José Sócrates assumiu uma posição neutral em relação à Portugal Telecom e que a OPA da Sonae à PT não foi concertada.Segundo fonte judicial, Paulo Campos, que foi chamado ao Tribunal Central de Instrução Criminal pela defesa do ex-primeiro-ministro, esteve mais de quatro horas a ser inquirido, tendo muitas vezes feito a defesa do Governo socialista do qual fez parte e das decisões de José Sócrates.O antigo governante disse também que Sócrates esteve reunido com Ricardo Salgado, presidente do Grupo Espírito Santo, uma hora antes da Assembleia geral da PT na qual foi decidido vender a venda da Vivo à Telefónica em 2010.Paulo Campos disse também que desconhecia ter havido algum investimento de risco do BES.No processo Operação Marquês o Ministério Público questiona a eventual influência de Ricardo Salgado junto do Governo de Sócrates em negócios que tiveram a participação do GES, tais como a contestação à OPA da Sonae sobre a PT em 2006/2007, a cisão da PT Multimédia, a venda da Vivo à Telefónica em 2010 e a compra de 22,28% do capital da Oi por parte da PT.Antes da sessão, Paulo Campos disse aos jornalistas que iria repor a verdade perante o juiz de instrução do processo, Ivo Rosa e que iria esclarecer o que o magistrado entendesse ver esclarecido.Paulo Campos é tido como amigo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo Operação Marquês, e esteve ligado a projetos como o aeroporto de Beja, o comboio de alta velocidade (TGV) e o novo aeroporto de Lisboa.A Operação Marquês conta com 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.José Sócrates está acusado de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santo (GES) e na PT, bem como garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.