Um ex-treinador e dirigente de uma equipa de formação de futebol feminino do Clube Sport Marítimo, do Funchal, foi detido pela PJ da Madeira por abuso sexual de várias crianças, entre os 12 e os 16 anos, suas atletas.O homem, de 51 anos, era investigado desde o início de 2020. Aproveitava as boleias que oferecia às vítimas, antes e depois dos treinos, para cometer os crimes dentro do seu carro.