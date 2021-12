O ator e cantor Ivo Lucas, e a fadista Cristina Branco estão acusados pelo Ministério Público de Santarém do homicídio negligente de Sara Carreira.O despacho acusatório, com data de 3 de dezembro (dois dias antes do 1.º aniversário da morte da filha de Tony Carreira num acidente de automóvel na A1), acusa ainda dois outros condutores, intervenientes na série de acidentes que culminou no óbito da jovem cantora, de crimes de condução perigosa.