Exército aposta na inovação para dar salto tecnológico

Um exoesqueleto que transforma um soldado num ‘super-homem’ capaz de carregar centenas de quilos sozinho, uma arma capaz de caçar drones e fazê-los pousar sem lhes tocar ou um sistema de treino de combate simulado que através de eletroestimulação dá aos militares a sensação de terem sido atingidos por um tiro. Estes são apenas três exemplos de projetos que estão a ser desenvolvidos pelo Exército Português no âmbito da Estratégia de Inovação e Modernização Tecnológica. Tudo em parceria com empresas e universidades portuguesas, numa colaboração que já está a dar frutos para os dois lados.





“Num contexto cada vez mais marcado por uma crescente conflitualidade à escala global, quer seja pela guerra na Ucrânia, quer seja pela recente crise no Médio Oriente, a inovação e a modernização tecnológica são fundamentais. É também mais uma forma de alargar a cooperação com o tecido empresarial nacional, de onde poderão surgir novas oportunidades de projetos, que, por seu turno, permitirão o desenvolvimento desse mesmo tecido empresarial, com claros benefícios para a economia nacional”, afirmou o chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão, no final do evento, em Oeiras, que certificou quatro projetos que já estão em produção devido à iniciativa, no caso vestuário com proteção NBQR (Nuclear, Biológica, Química e Radiológica) e proteções balísticas.