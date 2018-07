Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exército em ação de vigilância para prevenção de incêndios em Viana do Castelo

Corporações com novos recrutas e viaturas fortalecem meios de combate às chamas militares.

Por Manuel Jorge Bento | 10:53

Militares da Escola Prática do Exército na Póvoa de Varzim estão, desde segunda-feira, em ações de vigilância para prevenir incêndios nos quase 30 quilómetros quadrados de extensão da serra de Santa Luzia, Viana do Castelo.



Paralelamente, a autarquia reforçou o Dispositivo Municipal de Combate a Incêndios Rurais. Com estas duas medidas, a câmara pretende evitar fogos e fortalecer o combate às chamas.



Viana tem agora uma Equipa de Intervenção Permanente, com cinco operacionais, que ficará nas instalações dos Bombeiros Voluntários.



A corporação dispõe também de um novo veículo de combate a incêndios florestais e um veículo de operações específicas. Para a Fase Charlie, o período crítico de incêndios - já em curso -, há ainda o reforço de bombeiros, com 12 novos recrutas dos Bombeiros Municipais e outros 12 recrutas dos Voluntários.



No que toca a sapadores florestais, existem três equipas no concelho - uma de Carvoeiro, outra de S. Lourenço da Montaria e uma terceira nos Bombeiros Municipais de Viana.



O distrito conta também com o apoio dos Bombeiros do Beato e Penha de França, que integram a Brigada de Reforço aos Incêndios Florestais de Lisboa e estão no Alto Minho há três meses.



Em março, o autarca José Maria Costa anunciou um investimento de 1,1 milhões de euros, só este ano, na limpeza de mais de 150 hectares de floresta e 150 quilómetros de rede viária. Cerca de 600 mil euros desta verba implicaram reflorestação e beneficiação de caminhos florestais.



Foram também criadas faixas de gestão de combustíveis em 16 vias municipais, numa extensão de 150 quilómetros.