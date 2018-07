Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tecnologia vai ajudar no combate aos fogos

Comando vai saber progressão das chamas através do vento, humidade e terreno.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

A tecnologia vai chegar ao combate aos incêndios, com um programa informático que ajuda os comandantes no terreno a conhecerem por antecipação a direção e dimensão de um fogo florestal, permitindo avançar preventivamente com a evacuação de aldeias, anunciou esta terça-feira o secretário de Estado da Proteção Civil, na nona conferência ‘CM Não Esquece!’, onde foram debatidas propostas para impedir que se repitam as tragédias de 2017, em que pelo menos 116 pessoas morreram nos fogos.



"Após deteção do incêndio são introduzidas no sistema variáveis e com base nesta informação o programa consegue transmitir ao comando o cone de projeção do fogo e o tempo em que vai progredir no terreno, podendo, a partir daí, o comandante preposicionar as forças e preparar um local de ataque ao fogo", afirmou José Artur Neves.



Essas variáveis são a velocidade dos ventos, temperatura ambiente, percentagem de humidade no ar, declive nos terrenos e biomassa. Esta última tem criado "alguns desafios" e a solução está a ser desenvolvida por cientistas, disse.



Já foram estreados os aviões de coordenação aérea "com transmissão de dados em tempo real para o posto de comando e câmara térmica que permite perceber a temperatura no solo e se todo o rescaldo foi feito".



Outra novidade tecnológica é o SIRESP GL, "que permite ao comandante ver na tela de comando as imagens com a localização de todos os homens e equipamento". "Serve de apoio à decisão para não sobrecarregar os meios humanos e materiais", disse o governante.



Bombeiros de Palmela pagam mais do que recebem

Os bombeiros de Palmela pagam mais de Segurança Social (7 a 9 mil euros) do que o que recebem da Autoridade Nacional de Proteção Civil (5 mil), afirmou o presidente da associação, Octávio Machado.



"Não gostei da forma menos elegante como alguns nos trataram o ano passado, injustamente. Se alguém falhou, foram os responsáveis políticos no ordenamento, vigilância e prevenção", disse.



Floresta tem de dar rendimento

José Artur Neves explicou que, na reforma florestal, é criada a empresa FlorestGest, que vai arrendar pequenas propriedades e dar rendimento aos donos. "Arrenda pequenas parcelas e fará plantações ordenadas, mais resilientes e produtivas", disse.



PORMENORES

Notificações

O presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, explicou ontem que este ano há no concelho cerca de 200 notificações por falta de limpeza de terrenos, contra as 580 notificações do ano passado.



Câmara investe

"As pessoas passaram a ter cuidados com a limpeza dos terrenos. Temos vindo a substituir quem não cumpre a obrigação. Limpámos 40 hectares privados, num investimento de 35 mil €", afirmou.



Falta helicóptero

Álvaro Amaro criticou a falta de um helicóptero de ataque inicial na região e destacou a "perfeita articulação com os três corpos de bombeiros do concelho", que têm uma equipa permanente cada.