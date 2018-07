Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM debate fogos hoje em Palmela

A entrada para a nona conferência ‘CM Não esquece!’ é livre, como sempre.

01:30

O auditório da Biblioteca Municipal de Palmela recebe hoje, às 11 horas, mais uma conferência ‘CM Não Esquece! - Juntos contra os incêndios’.



José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil; Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal de Palmela; e Octávio Machado, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela são os oradores convidados, num painel onde estará também Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial-adjunto do CM e da CMTV.



Cabe a José Carlos Castro, diretor-adjunto do CM e da CMTV, moderar as intervenções.



