Exército vai vigiar zonas rurais de Loulé para prevenir incêndios

Pelo quinto ano consecutivo, a Câmara de Loulé e o Exército Português assinaram um protocolo para o patrulhamento e vigilância das zonas rurais do concelho, durante o período crítico de incêndios florestais.O patrulhamento será feito por uma viatura todo-o-terreno, com três militares, que irá percorrer diariamente 140 quilómetros pelas freguesias do interior deste concelho algarvio, em que 40% do total da área integra zonas consideradas de risco para incêndios florestais.Durante o período de vigilância, os militares ficarão alojados na Escola Primária do Malhão, na freguesia de Salir.