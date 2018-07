Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão com botija de gás fere mulher em Almada

08:37

Uma mulher ficou ferida este domingo nas pernas depois de uma pequena botija de gás que manuseava na cozinha ter explodido, na casa onde reside na Costa de Caparica, Almada.



O incidente ocorreu pelas 18h30, na praça da Liberdade. Foram familiares da mulher, que estavam noutro ponto da casa, a chamar o socorro. Assistida no local pelos bombeiros de Cacilhas, a ferida foi transportada para as Urgências do Hospital Garcia de Orta, com ferimentos considerados ligeiros.