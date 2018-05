Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher ferida em explosão seguida de incêndio em Portimão

Prédio residencial consumido pelo fogo no Algarve.

14:48

Uma mulher ficou ferida esta quarta-feira em Portimão, na sequência de uma explosão seguida de incêndio num prédio residencial.



Ao que o CM apurou, a vítima teve de ser assistida devido à inalação de fumos. Trata-se de uma mulher de 78 anos de nacionalidade ucraniana, que estava acamada num apartamento do quinto andar. Segundo os bombeiros de Portimão, não estaria ninguém na casa onde começou o fogo.



O sinistro aconteceu num 6º andar de um prédio que fica junto à avenida 25 de abril, na cidade algarvia.



Um vizinho que mora no 12º andar conta à CMTV que estava na rua quando se apercebeu do fogo, mas ainda conseguiu subir ao seu apartamento para retirar os seus familiares e alguns bens.



O fogo ficou circunscrito ao apartamento onde aconteceu em explosão, que ficou parcialmente destruído.



Ainda não está esclarecida a causa do incêndio, mas suspeita-se que será tratado de uma fuga de gás



(Em atualização)