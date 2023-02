Explosão de gás provoca um ferido em Paços de Ferreira

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma explosão de uma garrafa de gás na rua das Carvalhas, em Frazão, Paços de Ferreira, esta segunda-feira.O alerta foi dado às 7h31 e os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, com o apoio da Cruz Vermelha de Frazão e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, foram accionados para o local.Ao que oconseguiu apurar, o incêndio que se originou na sequência da explosão foi rapidamente extinto pelos operacionais no local.A GNR tomou conta da ocorrência.