“Acordei com a casa a tremer, com um estrondo que nem sei descrever, achei que ninguém tinha saído dali vivo”. É atordoado que José Nogueira revive a madrugada deste sábado. É um dos moradores da Rua da Vinha, em Antime, Fafe, que sofreu com a violenta explosão que destruiu a casa de uma família vizinha, onde só uma parede ficou de pé.









