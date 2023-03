Explosão de gás fere homem de 81 anos em Montemor-o-Velho

Sofreu queimaduras graves nos braços e na cara, esta quinta-feira, o homem, de 81 anos, que estava no interior da habitação, na Rua Casal de São João, na União de Freguesia de Montemor-o-Velho e Gatões."A vítima apresentava queimaduras graves nos membros superiores e face. Foi assistida e estabilizada no local pelos nossos socorristas e o apoio dos elementos da SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) de Cantanhede e da equipa VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do INEM", referiu Gonçalo Ramos, bombeiro de 1ª Classe, dos voluntários de Montemor-o-Velho, que assumiu o Comando de Operações e Socorro (COS).Alguns móveis da cozinha começaram a arder, mas foram apagados pela mulher da vítima, que andava no quintal e se apercebeu da explosão e pediu de imediato socorro. O alerta foi dado pelas 17H09."A botija do gás estava no exterior da habitação e não foi afectada pela explosão, que poderá ter acontecido pelo esquecimento de algum bico do fogão ligado. Os estragos foram na cozinha e numa sala contígua ao nível do tecto, mobiliário, portas e vidros, mas sem deixar o casal desalojado", referiu o COS.O idoso foi transportado em estado considerado grave para a Unidade de Cuidados de Queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. No socorro estiveram envolvidos 14 operacionais dos bombeiros de Montemor-o-Velho, o INEM e a GNR.As causas da explosão estão a ser investigadas.