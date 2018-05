Explosão de pirotecnia junto à fronteira com Portugal fez pelo menos um morto

Acidente em Tui causa susto no Alto Minho. Há registo de pelo menos 12 feridos.

16:20

#TUI medios de Bomberos de Portugal actuando en el opetativo — Bomberos Provincia Pontevedra (@pro_bomb) 23 de maio de 2018

Uma fábrica de pirotecnia explodiu esta quarta-feira em Tui, junto à fronteira entre a Galiza e Portugal e provocou a morte de pelo menos uma pessoa, segundo o jornal Faro de Vigo. Até ao momento, há registo de pelo menos 12 feridos, muitos dos quais em estado grave, pelo que o número de mortos poderá vir a aumentar. Desconhece-se para já a identidade das vítimas.O abalo resultante da explosão, que aconteceu por volta das 15h15 (hora portuguesa), foi sentido a vários quilómetros de distância, incluindo a cidade fronteiriça de Valença.No local já estão elementos dos bombeiros portugueses a ajudar os operacionais espanhóis que estão a percorrer casa a casa e a pedir às pessoas para libertarem as zonas de acesso aos serviços de emergência.Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15h26 foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.Uma grande coluna de fumo branco foi avistada em toda a região.Em atualização