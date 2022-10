Explosão numa eólica faz dois feridos graves em Vila Pouca de Aguiar

Uma explosão numa eólica em Guilhado, Vila Pouca de Aguiar fez dois feridos graves, segundo o comandante dos Bombeiros locais.Os dois homens procediam a trabalhos de soldadura quando se deu a explosão, supostamente devido a acumulação de gases. As vítimas têm 41 e 48 anos.Sofreram queimaduras do 3.º grau na face e membros superiores.Ambos foram assistidos pelos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Vila Real.Um deles deverá ser transportado de helicóptero para o Hospital de São João no Porto.