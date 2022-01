A explosão de uma garrafa de gás em Penalva, no Barreiro, fez um ferido ligeiro, na manhã desta quinta-feira.



A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro. O alerta foi dado pelas 11h35.





No local estiveram os Bombeiros do Sul e Sueste, com 17 operacionais e 6 viaturas, a VMER do Hospital do Barreiro, a GNR e os Serviços Municipais de Proteção Civil do Barreiro.