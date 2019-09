Ativistas acampados em frente ao Banco de Portugal em Lisboa para protesto contra a crise climática. Veja as imagens

São mais de 500 os ativistas da Extenction Rebellion Portugal que se encontram em prostesto, esta sexta-feira à tarde, no cruzamento da Avenida Almirante Reis com a Rua de Angola, em frente ao Banco de Portugal, em Lisboa.



Fonte oficial da PSP de Lisboa confirmou a realização da manifestação do movimento internacional ao CM. As pessoas juntaram-se para um protesto contra a crise climática, depois da





da Greve Climática Global que começou no Cais Sodré.

manifestaçãocerca de três dezenas de polícias, entre os quais elementos da Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), da PSP. Até ao momento, não há ocorrências dignas de registo na sequência desta manifestação.

Em atualização