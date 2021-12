O Ministério Público (MP) não quer correr riscos que inviabilizem a extradição de João Rendeiro da África do Sul para Portugal. Para que o pedido de extradição seja elaborado sem falhas jurídicas, o Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais (DCJRI) pediu ao juiz do processo principal do caso BPP, no qual o antigo banqueiro foi condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses, nove tipos de informações sobre a situação jurídica de Rendeiro.