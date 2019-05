Falha de motor na origem de aterragem de emergência de aeronave em Avis

A aterragem de emergência de uma aeronave de instrução esta quarta-feira em Avis (Portalegre) terá sido motivada por uma falha de motor, disse fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).A mesma fonte indicou à agência Lusa que o piloto, de 26 anos e de nacionalidade francesa, efetuou a aterragem de emergência "cumprindo com os procedimentos".Segundo a fonte do GPIAAF, o piloto, único ocupante da aeronave, frequenta a academia L3 Commercial Training Solutions (L3 CTS), com sede no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à Lusa que o piloto sofreu ferimentos ligeiros, mas não necessitou de ser encaminhado para nenhuma unidade hospitalar."Tinha apenas ferimentos ligeiros, mas por precaução foi também chamada ao local a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz", acrescentou.O alerta para o acidente aéreo foi dado às 10h21, indicou a fonte.A aeronave de instrução aterrou de emergência junto à estrada municipal 1065, na zona de Benavila, no concelho de Avis.Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Avis, Nuno Silva, relatou que a aterragem ocorreu num "descampado", junto a terrenos pertencentes à Fundação Abreu Callado."As informações que eu tenho é que o piloto, único ocupante da aeronave, está bem e que o avião também não tinha muitos danos", disse.As operações de socorro mobilizam 12 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e da GNR.