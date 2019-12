Falhas nos hélis do INEM comprometem socorro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O socorro prestado pelo helicóptero ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sedeado em Évora, tem estado comprometido nos últimos tempos. Em causa estão não só avarias constantes na aeronave, mas também o facto de os dois pilotos e o mecânico, pertencentes à tripulação, dormirem num hotel, no centro histórico da cidade - a cerca de seis quilómetros do Aeródromo ... < br />