A GNR recebeu uma denúncia falsa de ameaça de bomba numa loja dos CTT no centro de Castelo de Paiva, esta sexta-feira.Fonte do Comando Distrital da GNR de Aveiro confirmou aoque foi ordenada a evacuação do estabelecimento e isolado o perímetro. As equipas de inativação de explosivos procederam a buscas preventivas.O alerta foi dado às 9h30. Os trabalhos decorreram até ao final da manhã, sem registo da presença de qualquer objeto suspeito.