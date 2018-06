Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falso padre ameaça matar

Cumpre um ano e oito meses de prisão domiciliária.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Manuel Fernando Martins, conhecido por fingir ser padre, vai começar em breve a cumprir uma pena de um ano e oito meses de prisão, em regime de permanência na habitação sob vigilância eletrónica, por ameaçar de morte o diretor de informação do jornal ‘O Notícias da Trofa’ e quatro jornalistas do mesmo órgão.



O arguido, de 60 anos, cometeu os crimes para exigir que o jornal retirasse uma notícia de 2013, que denunciava alegados crimes de burla cometidos pelo falso padre.



A sentença do Tribunal de Santo Tirso, que transitou recentemente em julgado, dá conta que o homem mandou emails e mensagens a ameaçar de morte os jornalistas.



"Então se eu sou maluco vamos à guerra. Como eu disse no email vou matar-vos a todos. Cemitério vai ser muito pouco para vós", dizia uma das mensagens enviadas.



O arguido, que está a terminar de cumprir uma outra pena de prisão, tem um longo cadastro criminal.



As suas burlas como falso padre foram noticiadas pela primeira vez na década de 80, quando surgiram alertas de que teria celebrado missas numa garagem em Ermesinde.